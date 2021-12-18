«هيئة تقويم التعليم» تذكر بمواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي نشر قبل 43 دقيقة - 11:01 صباحًا, 18 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1087113 المناطق _ متابعات جددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التذكير بمواعيد التسجيل وفترة اختبار القدرات العامة الورقي. وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من طالبة بهذا الخصوص، أن موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي لطلاب، سيكون في تاريخ 2 فبراير 2022م، بينما سيتم التسجيل للطالبات بتاريخ 31 يناير 2022م. وأضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن فترة الاختبار للطلبة والطالبات ستكون خلال الفترة من 6 – 16 أبريل 2022م. وقالت الطالبة في استفسارها: متى موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي بالفترة الثانية؟
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