هل يتسبب أوميكرون في زيادة وفيات الحوامل؟ طبيبة تكشف التفاصيل

المناطق _ متابعات

كشفت بيانات رسمية أمريكية أن عدد وفيات الحوامل من غير الملقحات ضد فيروس كورونا ارتفع بشكل كبير في الولايات

المتحدة، خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين، حيث تمّ تسجيل أكثر من 20 وفاة خلال الشهرين.