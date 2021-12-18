هل يتسبب أوميكرون في زيادة وفيات الحوامل؟ طبيبة تكشف التفاصيل نشر قبل 29 دقيقة - 11:15 صباحًا, 18 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1087119 المناطق _ متابعات كشفت بيانات رسمية أمريكية أن عدد وفيات الحوامل من غير الملقحات ضد فيروس كورونا ارتفع بشكل كبير في الولايات المتحدة، خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين، حيث تمّ تسجيل أكثر من 20 وفاة خلال الشهرين. ووفقا لبيانات صادرة هذا الأسبوع عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أكثر من 40 بالمائة من الوفيات البالغ عددها 248 بين الحوامل منذ بداية الجائحة حدثت منذ أغسطس. وصرحت الدكتورة روشيل والينسكي، حول ذلك قائلة إنّه عندما أسمع عن امرأة حامل لم يتم تطعيمها، فأنا شخصيًا ألتقط الهاتف وأتحدث معها، وفقا لسبوتنيك. يذكر أنه تم إدخال أكثر من 25 ألف امرأة حامل إلى المستشفى منذ بداية الوباء، في الولايات المتحدة، وتم تأكيد أكثر من 150 ألف حالة إصابة بكورونا لدى الحوامل، حيث يتم تضمين الحمل في القائمة للحالات الطبية الأساسية التي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة إثر الإصابة بكورونا. يرجع ذلك إلى أنَّ جهاز المناعة لدى الحامل يكون أقل نشاطا لأنهن يدعمن الأجنة المتنامية، حسبما قالت الدكتورة لورا فريشيلا، اختصاصية في طب الأم والجنين في مستشفى ميرسي بسانت لويس . وأضافت فريشيلا إنَّه للسبب نفسه، فإن قلوبهن وكلاهن تعمل بجهد أكبر، فيجب على الحوامل الحفاظ على مستويات الأكسجين أعلى بشكل عام لدعم الأجنة، التي قد تكون مهمة شاقة يجب القيام بها عندما يدخل فيروس كورونا الجسم. وفيما يتعلق بأمان تلقي الحوامل لقاحات كورونا، فإنَّه على الرغم من عدم إخضاع الحوامل للتجارب السريرية الأولية للقاحات كورونا، فإن البيانات على مدى الأشهر الكثيرة الماضية، أظهرت أنها آمنة للحوامل.
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