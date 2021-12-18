تركي آل الشيخ ينشر صوراً لزائري ” مدل بيست “.. ويعلق : ما عرفنا لكم كل ما قلنا لا تجون زدتوا

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تستمر فعاليات ” مدل بيست ” بموسم الرياض ، في جذب أكبر عدد من الزائرين للاستمتاع بقائمة واسعة من الموسيقى والعروض الفنية .

وعبر رئيس الهيئة العامة للترفية المستشار تٌركي آل الشيخ عن سعادته بالتفاعل الكبير من الزائرين لمدل بيست أمس الجمعة ، وكتب عبر ” تويتر ” :” عدد الحضور اليوم ٢٠١ الف في مدل بيست .. ما عرفنا لكم كل ما قلنا لا تجووووووون زدتوا ! “.

ونشر آل الشيخ عدد من الصور للزائرين ، حيث يستقطب المهرجان شريحة الشباب من السعودية والخليج؛ خصوصاً أن “مدل بيست ” ، يشهد العام الحالي مجموعة رائدة يقدمها نجوم عالميون إلى جانب المواهب المحلية والإقليمية.