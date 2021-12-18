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فرع الزراعة بتبوك يختتم فعاليات الإرشاد الزراعي

فرع الزراعة بتبوك يختتم فعاليات الإرشاد الزراعي
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المناطق- تبوك

اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك أمس الجمعة فعاليات الإرشاد الزراعي وذلك في مجمع تبوك بارك بمشاركة

صندوق التنمية الزراعي بالمنطقة، والتي أستمرت لمدة ثلاثة أيام  .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن الفعاليات هدفت إلى تزويد المزارعين بأهم

المعارف والمهارات من خلال خدمات الإرشاد الزراعي المتكاملة وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التي تساعدهم على زيادة

الإنتاج وتحسينه كماً ونوعاً وبالتالي زيادة مداخيلهم بما يعود عليهم في رفع المستوى المعيشي واستمرارهم في النشاط

الزراعي ومساهمتهم بتحقيق الأمن الغذائي ، مشيراً إلى أن الفعاليات تضمنت عدد من الأركان الإرشادية تم من خلالها خدمة

المزارعين وتزويدهم بطرق الاستفادة من المنصات الإلكترونية الخاصة بالوزارة ، كما تم عرض الأفلام الزراعية التوعوية عن طريق

الشاشات الثابتة .

 

 

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