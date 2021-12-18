تعرف على أبرز مباريات اليوم

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سيكون بإمكان عشاق كرة القدم متابعة عدد كبير من المباريات المهمة والقوية التي ستقام اليوم السبت، ضمن مختلف البطولات والمسابقات في العالم.

وستكون مباريات اليوم عامرة بالندية والإثارة خاصة على صعيد بطولة كأس العرب التي يسدل الستار عليها بإقامة مباراتي تحديد المركز الثالث، والنهائي.

وضمن مباريات اليوم، سيكون بالإمكان متابعة مواجهات قوية في مسابقات الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني.

أبرز مباريات اليوم بتوقيت السعودية:

* كأس العرب:

– مصر × قطر 1 ظهرا

– تونس × الجزائر 6 مساء

* الدوري الإنجليزي:

– أستون فيلا × بيرنلي 6 مساء

– ليدز يونايتد × آرسنال 8:30 مساء

* الدوري الإسباني:

– رايو فاليكانو × ديبورتيفو ألافيس 4 عصرا

– ريال سوسييداد × فياريال 6:15 مساء

– برشلونة – إلتشي 8:30 مساء

– إشبيلية × أتلتيكو مدريد 11 مساء

* الدوري الألماني:

– جروينر فورت × أوجسبورج 5:30 مساء

– بوخوم × يونيون برلين 5:30 مساء

– آينتراخت فرانكفورت × مونشنجلادباخ 5:30 مساء

– لايبزج × أرمينيا بيليفيلد 5:30 مساء

– هيرتا برلين × دورتموند 5:30 مساء