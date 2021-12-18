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الإيسيسكو تدعو في اليوم العالمي للغة العربية إلى تسريع مشاركة لغة الضاد في الثورة الرقمية

الإيسيسكو تدعو في اليوم العالمي للغة العربية إلى تسريع مشاركة لغة الضاد في الثورة الرقمية

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الإيسيسكو تدعو في اليوم العالمي للغة العربية إلى تسريع مشاركة لغة الضاد في الثورة الرقمية

الإيسيسكو تدعو في اليوم العالمي للغة العربية إلى تسريع مشاركة لغة الضاد في الثورة الرقمية
https://almnatiq.net/?p=1087183
المناطق _ متابعات

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، إلى تسريع مشاركة لغة الضاد في الثورة الرقمية وفي عصر

الثورة الصناعية، وتشجيع المبادرات والجهود الرامية إلى رفع مستوى الأداء والعمل والتعامل معها.

وجددت المنظمة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، دعوتها لدولها الأعضاء إلى العمل وفق الطرق العلمية والمنهجية

الحديثة، للنهوض باللغة العربية، لمواجهة التحديات التي تجابهها على مستويات عدة، حتى تتمكن من إثبات حضورها على جميع

الأصعدة، ومـد إشعاعها إلى مختلف الآفاق، وتشارك في الإنتاج الرقمي التربوي والعلمي والثقافي والاقتصادي التنموي.

وأعلنت المنظمة أنها ستعقد بالمناسبة مؤتمراً دولياً في موضوع: “المرأة واللغة العربية: الواقع وآفاق المستقبل”، يوم الثلاثاء 21

ديسمبر الجاري، بمشاركة شخصيات رفيعة المستوى، لتسليط الضوء على الأدوار الحضارية التي قامت بها المرأة ولا تزال في

النهوض باللغة العربية وخدمتها.

 

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