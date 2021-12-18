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“مسام” يتلف 1283 لغمًا زرعها الحوثيون في البيوت والطرقات والمراكز الصحية بباب المندب

“مسام” يتلف 1283 لغمًا زرعها الحوثيون في البيوت والطرقات والمراكز الصحية بباب المندب
https://almnatiq.net/?p=1087200
المناطق _ وكالات

نفذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عملية إتلاف وتفجير لـ1283 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة، في

باب المندب بالساحل الغربي، زرعتها ميليشيا الحوثي في المناطق السكنية والزراعية والمدارس والمراكز الصحية والطرقات.

وأوضح مشروع مسام –عبر موقعه الإلكتروني- أن عملية الإتلاف التي نفذها فريق المهام الخاصة والفريق 30 الخاص بجمع وإتلاف

القذائف وإشراف خبراء مسام في قطاع عدن والساحل الغربي، تعد العملية الـ122 لمشروع مسام في اليمن.

 

من جانبه ،قال قائد فريق المهام الخاصة بمشروع مسام، المهندس منذر قاسم، إن الألغام والعبوات الناسفة التي تم التخلص

منها هي حصيلة ما تم نزعه خلال الأسابيع الماضية في مديريات الساحل الغربي، خاصة من «الخوخة وحيس».

 

وأضاف قاسم، أن جميع الألغام والعبوات الناسفة التي تم إتلافها كانت مزروعة في المناطق السكنية والزراعية والمدارس والمراكز

الصحية والطرقات العامة والتي كانت تشكل تهديدا لحياة المدنيين.

 

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