“مسام” يتلف 1283 لغمًا زرعها الحوثيون في البيوت والطرقات والمراكز الصحية بباب المندب

القذائف وإشراف خبراء مسام في قطاع عدن والساحل الغربي، تعد العملية الـ122 لمشروع مسام في اليمن.

من جانبه ،قال قائد فريق المهام الخاصة بمشروع مسام، المهندس منذر قاسم، إن الألغام والعبوات الناسفة التي تم التخلص

منها هي حصيلة ما تم نزعه خلال الأسابيع الماضية في مديريات الساحل الغربي، خاصة من «الخوخة وحيس».

وأضاف قاسم، أن جميع الألغام والعبوات الناسفة التي تم إتلافها كانت مزروعة في المناطق السكنية والزراعية والمدارس والمراكز

الصحية والطرقات العامة والتي كانت تشكل تهديدا لحياة المدنيين.