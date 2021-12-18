كأس العرب.. شوط هادئ بين مصر وقطر في لقاء تحديد المركز الثالث

المناطق _ متابعات

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر وقطر لتحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العرب، بالتعادل السلبي.