كأس العرب.. شوط هادئ بين مصر وقطر في لقاء تحديد المركز الثالث نشر قبل ساعة واحدة - 2:20 مساءً, 18 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1087203 المناطق _ متابعات انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر وقطر لتحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العرب، بالتعادل السلبي. جاء الشوط الأول هادئا تماما بعدما غابت الخطورة عن اللقاء في ظل اعتماد المنتخبين على عدم المخاطرة بفتح اللعب خشية تلقي هدف ينهي أي أمل في احتلال المركز الثالث لبطولة كأس العرب. شهد النصف الأول من المباراة انحسار اللعب في وسط الملعب، بعدما أجاد منتخبا مصر وقطر إغلاق الطريق نحو المرميين، فكانت النتيجة عدم وجود أي خطورة على حارسي المرميين طوال الـ45 دقيقة باستثناء الدقيقة 42 التي شهدت ركنية لصالح منتخب مصر فشل الدفاع القطري في التعامل معها، لكن في المقابل لم يتمكن لاعبو مصر من استغلالها لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
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