الأمير عبدالعزيز بن فهد يقدم نصف مليون ريال لأسرة “الشمري”

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تقديم الأمير عبد العزيز بن فهد، نصف مليون ريال لأسرة مشهور “سناب شات” الفقيد محمد الشمري.

وأشار المالكي إلى أن الأمير عبد العزيز، قدم المبلغ لأسرة الفقيد كمساعدة، بعدما توفي هو واثنان من أبنائه خلال حـادث مروري مروع.

وكان محافظ رفحاء، فراج العماني، قد زار المصابين من أسرة الفقيد الشمري، بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وسير الإجراءات الطبية المقدمة لهم.

وأظهر مقطع مصور، محافظ رفحاء داخل الغرفة التي جرى فيها تنويم بقية أفراد أسرة الراحل، كما أظهر المقطع اثنين من أولاد الفقيد، وهما بصحة جيدة.