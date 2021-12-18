احدث الأخبار

أمير تبوك يواسي محافظ ضباء في وفاة شقيقته
أبرز المواد
 الجامعة العربية تشارك في الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي غداً
أبرز المواد
 مركز الأطراف الصناعية في سيئون يقدم خدماته الطبية لـ 429 مستفيداً خلال شهر نوفمبر
أبرز المواد
 الجامعة السعودية الإلكترونية ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يوقّعان مذكرة تفاهم
أبرز المواد
 أول سعودي يتوج بها.. يزيد الراجحي يتسلم جائزة «FIA» بفرنسا ويهديها للقيادة
أبرز المواد
 في يومها العالمي.. القاسمي: اللغة العربية وسيلة مهمة لبناء العلوم والمعارف وتداولها
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن فهد يقدم نصف مليون ريال لأسرة “الشمري”
أبرز المواد
 كأس العرب.. شوط هادئ بين مصر وقطر في لقاء تحديد المركز الثالث
أبرز المواد
 “مسام” يتلف 1283 لغمًا زرعها الحوثيون في البيوت والطرقات والمراكز الصحية بباب المندب
أبرز المواد
 الجوازات تتيح خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية بفترة التجربة
أبرز المواد
 وزير خارجية باكستان يعرب عن ثقته بمنظمة التعاون الإسلامي في التوصل إلى إجماع حول أفغانستان
أبرز المواد
 وصول الطائرتين الإغاثيتين الخامسة والسادسة ضمن الجسر الجوي السعودي لدعم الشعب الأفغاني الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
أمير تبوك يواسي محافظ ضباء في وفاة شقيقته

أمير تبوك يواسي محافظ ضباء في وفاة شقيقته

أبرز المواد
الجامعة العربية تشارك في الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي غداً

الجامعة العربية تشارك في الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي غداً

أبرز المواد
مركز الأطراف الصناعية في سيئون يقدم خدماته الطبية لـ 429 مستفيداً خلال شهر نوفمبر

مركز الأطراف الصناعية في سيئون يقدم خدماته الطبية لـ 429 مستفيداً خلال شهر نوفمبر

أبرز المواد
الجامعة السعودية الإلكترونية ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يوقّعان مذكرة تفاهم

الجامعة السعودية الإلكترونية ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يوقّعان مذكرة تفاهم

أبرز المواد

الأمير عبدالعزيز بن فهد يقدم نصف مليون ريال لأسرة “الشمري”

الأمير عبدالعزيز بن فهد يقدم نصف مليون ريال لأسرة “الشمري”
https://almnatiq.net/?p=1087206
المناطق _ متابعات

تقديم الأمير عبد العزيز بن فهد، نصف مليون ريال لأسرة مشهور “سناب شات” الفقيد محمد الشمري.

وأشار المالكي إلى أن الأمير عبد العزيز، قدم المبلغ لأسرة الفقيد كمساعدة، بعدما توفي هو واثنان من أبنائه خلال حـادث مروري مروع.

وكان محافظ رفحاء، فراج العماني، قد زار المصابين من أسرة الفقيد الشمري، بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وسير الإجراءات الطبية المقدمة لهم.

 

وأظهر مقطع مصور، محافظ رفحاء داخل الغرفة التي جرى فيها تنويم بقية أفراد أسرة الراحل، كما أظهر المقطع اثنين من أولاد الفقيد، وهما بصحة جيدة.

روابط ذات صلة

صديق “محمد الشمري” يكشف الحالة الصحية لـ زوجته وأولاده وكيف كان يتعامل مع جيرانه (فيديو)

صديق “محمد الشمري” يكشف الحالة الصحية لـ زوجته وأولاده وكيف كان يتعامل مع جيرانه (فيديو)
هذه كانت نصيحة محمد الشمري لـ جمهوره من أمام المقابر (فيديو)

هذه كانت نصيحة محمد الشمري لـ جمهوره من أمام المقابر (فيديو)
تشيع جنازة محمد الشمرى في مقابر رفحاء

تشيع جنازة محمد الشمرى في مقابر رفحاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements