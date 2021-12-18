أول سعودي يتوج بها.. يزيد الراجحي يتسلم جائزة «FIA» بفرنسا ويهديها للقيادة

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تَسلَّم البطل السعودي يزيد بن محمد الراجحي، جائزة الإتحاد الدولي للسيارات الـFIA، بعد فوزه بلقب كأس العالم للراليات

الكروس كانتري باها لعام 2021 للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، ليصبح أول سائق سعودي يتوج بهذا اللقب في أعلى فئة

في راليات الكروس كانتري باها.

وجاء تكريم الراجحي خلال الحفل السنوي لتوزيع الجوائز على أبطال جميع فئات رياضة المحركات التي تقام تحت مظلة الاتحاد

الدولي لموسم 2021، والذي أقيم في متحف كاروسيل دو لوفر في باريس.

وقام رئيس الإتحاد الدولي جان تود، بتكريم الكابتن يزيد الراجحي بجائزة الفيا الدولية وذلك بتسليمه كأس العالم للراليات الكروس

كانتري باها بعد فوزه بالمركز الأول في الفئة العليا الـ (T1) على متن سيارة تويوتا هايلوكس بدعم من عبد اللطيف جميل

للسيارات في كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها هذا العام.

من جانبه، اعرب يزيد الراجحي عن فرحته بعد تكريمه دولياً بجائزة الـ FIA قائلاً: «أشعر بالسعادة والفخر لمنحي جائزة الفيا

لموسم 2021 في باريس، خاصة مع تواجدي وتتويجي وسط أبطال الفائزين في مختلف فئات رياضة المحركات كالفورمولا 1 والـ

WRC وغيرها من الفئات».

وأهدى الراجحي، إنجازه الرياضي، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وصاحب الرؤية

الطموحة الأمير محمد بن سلمان، لدعمهما اللامحدود للرياضة ولجميع الرياضيين السعوديين خارج وداخل البلاد.

كما وجه شكره لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل والى رئيس مجلس الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

الأمير خالد بن سلطان الفيصل، والشعب السعودي، والمقيمين على أرضها الكريمة، ولجميع محبي رياضة المحركات في العالم

أجمع.