مركز الأطراف الصناعية في سيئون يقدم خدماته الطبية لـ 429 مستفيداً خلال شهر نوفمبر

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قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 429 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر نوفمبر 2021 م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى تقديم 1.247 خدمة لهم، حيث بلغت نسبة الذكور 69 % ونسبة الإناث 31% ، بينما شكلت نسبة النازحين 24 % و المقيمين 76 % من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 198 مريضاً، شملت تسليم و قياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 231 مريضا.