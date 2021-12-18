الجامعة العربية تشارك في الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي غداً

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تشارك جامعة الدول العربية في اجتماع الدورة الاستثنائية الـ (17) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإسلام أباد غداً، بمبادرة من المملكة العربية السعودية، الرئاسة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان اليوم، بأن هذه الدورة الاستثنائية ستبحث آليات دعم الشعب الأفغاني جراء تدهور الوضع الإنساني، موضحة أن حوالي 18.6 مليون نسمة ” نصف سكان أفغانستان” في حاجة مُلِحَة لمساعدات عاجلة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، وخاصة الغذاء، وذلك بحسب تقديرات وكالات منظمة الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن مشاركة الجامعة العربية في هذه الدورة الاستثنائية ذات الهدف الإنساني، تأتي في إطار علاقات التعاون البين – مؤسساتي مع منظمة التعاون الإسلامي التي تُشَكّل الدول العربية ثلث أعضائها .