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“الصحة”: تسجيل116 حالة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 96 حالة كورونا

“الصحة”: تسجيل116 حالة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 96 حالة كورونا
https://almnatiq.net/?p=1087248
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (116) حالة مؤكدة، وتعافي (96) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (34) حالة.

 

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (550738) حالة، وعدد حالات التعافي (539981) حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8861) حالة.

 

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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