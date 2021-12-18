احدث الأخبار

الفنان فايز المالكي وعدد من الشخصيات العامة في زيارة لأبناء الفقيد محمد الشمري
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن فهد يتكفل بسداد مليوني ريال ديون على «الشمري»
أبرز المواد
 الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تحصل على شهادة الآيزو
أبرز المواد
 الهلال يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة السلة بالفوز على الأنصار
أبرز المواد
 سمو أمير الحدود الشمالية يعزّي في وفاة الشمري
أبرز المواد
 اختتام منافسات “كأس النادي” لفئة المغاتير بمشاركة 1320 فردية في مهرجان الإبل
أبرز المواد
 فيديو.. قيام مسلحين بالسطو على محلات لليمنيين المقيمين في نيويورك
أبرز المواد
 شيخ الأزهر: الإسلام بريء من مآسي العالم
أبرز المواد
 هزيمة منتخب مصر أمام قطر في بطولة كأس العرب
الرياضة
 سفير المملكة لدى الأردن يرعى ندوة علمية احتفالا بيوم اللغة العربية
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل116 حالة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 96 حالة كورونا
أبرز المواد
 أمانة الشرقية ترسي مشاريع استثمارية بقيمة 40 مليون ريال
أبرز المواد
الفنان فايز المالكي وعدد من الشخصيات العامة في زيارة لأبناء الفقيد محمد الشمري

الفنان فايز المالكي وعدد من الشخصيات العامة في زيارة لأبناء الفقيد محمد الشمري

أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن فهد يتكفل بسداد مليوني ريال ديون على «الشمري»

الأمير عبدالعزيز بن فهد يتكفل بسداد مليوني ريال ديون على «الشمري»

أبرز المواد
الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تحصل على شهادة الآيزو

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تحصل على شهادة الآيزو

أبرز المواد
الهلال يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة السلة بالفوز على الأنصار

الهلال يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة السلة بالفوز على الأنصار

أبرز المواد

سفير المملكة لدى الأردن يرعى ندوة علمية احتفالا بيوم اللغة العربية

سفير المملكة لدى الأردن يرعى ندوة علمية احتفالا بيوم اللغة العربية
https://almnatiq.net/?p=1087253
المناطق_واس

رعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، الندوة العلمية التي أقامتها اليوم جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية، احتفالاً بيوم اللغة العربية تحت عنوان ” الإبداع العالمي في تعليم اللغة العربية “.

 

وتطرق المشاركون خلال الندوة إلى الجهود المشتركة التي قادتها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع 15 دولة عربية تحت إشراف منظمة “الألكسو”، في تسجيل عنصر “الخط العربي : المعارف والمهارات والممارسات” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

 

وأكدوا أن إعلان “اليونسكو” بإدراج الخط العربي في قوائمها للتراث الثقافي غير المادي جاء لأنه “يمثل قصة حضارة وإرثا وثقافة، ولأهميته واتصاله الوثيق باللغة العربية، وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements