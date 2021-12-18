سفير المملكة لدى الأردن يرعى ندوة علمية احتفالا بيوم اللغة العربية

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رعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، الندوة العلمية التي أقامتها اليوم جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية، احتفالاً بيوم اللغة العربية تحت عنوان ” الإبداع العالمي في تعليم اللغة العربية “.

وتطرق المشاركون خلال الندوة إلى الجهود المشتركة التي قادتها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع 15 دولة عربية تحت إشراف منظمة “الألكسو”، في تسجيل عنصر “الخط العربي : المعارف والمهارات والممارسات” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

وأكدوا أن إعلان “اليونسكو” بإدراج الخط العربي في قوائمها للتراث الثقافي غير المادي جاء لأنه “يمثل قصة حضارة وإرثا وثقافة، ولأهميته واتصاله الوثيق باللغة العربية، وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله”.