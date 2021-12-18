شيخ الأزهر: الإسلام بريء من مآسي العالم

المناطق_متابعات

شدد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على أن اتهام الدين الإسلامي بأنه المتسبب في ما يحدث من مآس في العالم «أمر باطل»، إذ لا دخل له في هذه الأزمات، مؤكداً أن الأزمة الجديدة التي تضرب عالمنا هي التغير المناخي.

وأطلق الأزهر صيحات الخطر للعمل على التصدي لهذه الظاهرة، مبيناً أن المسؤول عن هذه الكوارث هو الإنسان بتعامله غير الأخلاقي سواء كان أفرادا أو شركات أو غيرهما، وموقف الإسلام من هذه الأزمة شديد الوضوح في تقرير وجوب احترام البيئة احتراماً شرعياً.

وقال شيخ الأزهر خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة تحت عنوان «تغير المناخ – التحديات والمواجهة»، الذي تنظمه جامعة الأزهر الشريف اليوم (السبت): «إن كل المآسي التي تتسبب في متاعب للبشرية يرفضها الدين بشكل واضح وقاطع». وأضاف أن هذه الأزمة في تغير المناخ دفعت الجميع في الشرق والغرب إلى السعي لحل هذه الأزمة الخطيرة”، لافتا إلى أن فتنة الفساد في الأرض إذا وقعت فإن كوارثها لا تقع على المتسبب فقط.

يذكر أن المؤتمر يناقش عددًا من المحاور، ممثلة في تغير المناخ والطاقة، وتغير المناخ والصحة، ودور الانبعاثات الكربونية في تلوث البيئة، والتلوث وآثاره على المناخ، وتأثيرات الاحتباس الحراري على المناخ وأسبابه، وتغير المناخ والمياه، وتغير المناخ والزراعة، وغيرها من التقارير، وذلك على مدار فعاليات المؤتمر التي تستمر 3 أيام (السبت، الأحد، الاثنين)، تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.