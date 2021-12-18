الهلال يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة السلة بالفوز على الأنصار

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واصل الهلال صدارته للدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة الـ 12 التي اختتمت مساء أمس، بفوزه على الأنصار 104 – 84 .

ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى (23) نقطة في المركز الأول، فيما تراجع الأنصار إلى المركز السابع برصيد (18) نقطة.

وفي أبها فاز النصر على مضيفه أبها 96 – 49 ليستمر في المركز الثاني، بينما أبها في المركز الـ 12 برصيد (12) نقطة.

وفي المدينة المنورة فاز أحد على ضيفه السلام 75 – 64 ليستمر على مركزه الثالث برصيد (22) نقطة، والسلام بالمركز التاسع برصيد (16) نقطة.

وفي الأحساء فاز الفتح على ضيفه النهضة 84 – 68 ليحتل المركز السادس بـ (19 ) نقطة، بينما النهضة بالمركز العاشر برصيد (14) نقطة.

وفي تبوك فاز على الأهلي على مضيفه ضباء 74 – 71 ليحتل المركز الثامن برصيد (17) نقطة، بينما ضباء بالمركز الحادي عشر برصيد (13) نقطة.

وفي مكة المكرمة فاز الاتحاد على الوحدة 90 – 69 ليستمر على مركزه الرابع برصيد (21) نقطة، بينما الوحدة بالمركز الخامس برصيد (19) نقطة.