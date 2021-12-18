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الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تحصل على شهادة الآيزو

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تحصل على شهادة الآيزو
https://almnatiq.net/?p=1087283
المناطق_واس

حازت الإدارة العامة للتعليم التقني والمهني بمنطقة تبوك، على شهادة الآيزو العالمية ( Iso9001:2015)، نظير تطبيقها المعايير الدولية لوضع السياسات والإجراءات المختصة بجودة النظم الإدارية.

 

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي بهذه المناسبة، أن الإدارة تحصل بهذا الإنجاز على اعترافٍ من المنظمة الدولية للمعايير “الآيزو” بمدى التزامها بتطبيق سياسات وإجراءات الجودة طبقاً للمعايير الدولية المعتمدة من المنظمة .

 

ونوه البلوي بالقيمة التي تجسدها شهادة الآيزو وتغطيتها لمختلف المجالات، مؤكداً أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا – توفيق الله – ثم الجهود الكبيرة التي بُذلت بهدف تجويد وتنظيم العمل، وزيادة الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات للمستفيدين من التدريب والتأهيل بالإدارة.

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