احدث الأخبار

وزارة النقل والخدمات اللوجستية تشارك في معرض لندن للمركبات الكهربائية
أبرز المواد
 التعادل السلبي يخيم على مجريات الشوط الأول بين تونس والجزائز
أبرز المواد
 “الفوزان” يعلق على موقف المملكة الرافض لـ المثلية: العالم يحتاج إلى من يرشده إلى الخير
منوعات
 اقتصاديون بجدة: المُخطط العام لمشروع “وسط جدة” يلامس مكونات النسيج العمراني في هوية جدة التاريخية
أبرز المواد
 شرطة القصيم: تحيل مقيمًا آوى 3 مخالفين لنظام أمن الحدود للنيابة العامة بالمنطقة
أبرز المواد
 فيديو| هكذا احتفل أمير قطر بالفوز على مصر
أبرز المواد
 اختتام الجولة البرونزية من بطولة المملكة لمبارزة السيدات
أبرز المواد
 فيديو | نادي فرسان الوطن يقيم فعاليات الفروسية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6
أبرز المواد
 عاجل| رئيس وزراء عربي يدخل الحجر المنزلي
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 3 مقيمين مخالفين لنظام أمن الحدود بجدة
أبرز المواد
 عاجل| بيان هام من “وقاية” بشأن السفر خارج المملكة
أبرز المواد
 الأمريكي لورين يخطف المركز الأول في الشوط الدولي المفتوح بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
أبرز المواد
عاجل

عاجل| بيان هام من “وقاية” بشأن السفر خارج المملكة

وزارة النقل والخدمات اللوجستية تشارك في معرض لندن للمركبات الكهربائية

وزارة النقل والخدمات اللوجستية تشارك في معرض لندن للمركبات الكهربائية

أبرز المواد
التعادل السلبي يخيم على مجريات الشوط الأول بين تونس والجزائز

التعادل السلبي يخيم على مجريات الشوط الأول بين تونس والجزائز

أبرز المواد
“الفوزان” يعلق على موقف المملكة الرافض لـ المثلية: العالم يحتاج إلى من يرشده إلى الخير

“الفوزان” يعلق على موقف المملكة الرافض لـ المثلية: العالم يحتاج إلى من يرشده إلى الخير

منوعات
اقتصاديون بجدة: المُخطط العام لمشروع “وسط جدة” يلامس مكونات النسيج العمراني في هوية جدة التاريخية

اقتصاديون بجدة: المُخطط العام لمشروع “وسط جدة” يلامس مكونات النسيج العمراني في هوية جدة التاريخية

أبرز المواد

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 3 مقيمين مخالفين لنظام أمن الحدود بجدة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 3 مقيمين مخالفين لنظام أمن الحدود بجدة
https://almnatiq.net/?p=1087311
المناطق_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة جدة (3) مقيمين من الجنسية السودانية ومخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لقطعهم الأشجار وتحويلها إلى فحم، وجد بحوزتهم أكثر من (2110) أمتار مكعبة من الحطب والفحم المحليين المخزنة، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وصناعة الفحم.

 

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، فيما تصل عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

 

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

ضبط 57 مخالفا لنظام البيئة بالمملكة

ضبط 57 مخالفا لنظام البيئة بالمملكة
ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بمنطقة جازان

ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بمنطقة جازان
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 10 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 10 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements