عاجل| رئيس وزراء عربي يدخل الحجر المنزلي

المناطق ـ متابعات

يخضع حاليا رئيس وزارء إحدى الدول العربية للحجر الصحي، وذلك إثر إصابته وأسرته بفيروس كورونا.

وأعلن التلفزيون الأردني، اليوم السبت، في خبر عاجل، أن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، يوجود في العزل المنزلي، بعد إصابة ابنه وابنته بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، كان قد أعلن في مقابلة مع “التلفزيون الأردني”، أن “الأردن اكتشف 7 حالات ثبتت إصابتها بـ”أوميكرون”، وأن جميع الحالات التي جاءت من الخارج كانت لديهم نتيجة فحص سلبية قبل وصولهم، لكن نتيجة فحص الوصول كانت إيجابية”.

وأشار الهواري في تصريحاته إلى أن “أوميكرون” سيصبح النسخة السائدة من فيروس كورونا، لافتا إلى أن سرعة انتشاره 3 أضعاف سرعة انتشار المتحورات الأخرى.

على جانب آخر أوصت هيئة الصحة العامة “وقاية” الجميع بتجنب السفر خارج المملكة لغير الضرورة وبالأخص للدول عالية المخاطر، نظراً لما يشهده العالم اليوم من زيادة كبيرة في عدد الحالات لمرض “كوفيد – 19” وظهور متحور “أوميكرون”، وتسارع انتشاره المحلي في كثير من دول العالم، والتي دفعت هذه الدول إلى تشديد الإجراءات الوقائية وتعليق بعض الأنشطة الاجتماعية.

كما توصي “وقاية” المسافرين القادمين من خارج المملكة من مواطنين ومقيمين بغض النظر عن حالة تحصينهم إلى تجنب المخالطة المجتمعية لمدة خمسة أيام، والمسارعة إلى عمل مسحة لفحص “كوفيد-19” في حال ظهور أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة.