اختتام الجولة البرونزية من بطولة المملكة لمبارزة السيدات

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توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزات في الجولة البرونزية لبطولة المملكة لمبارزة السيدات، للأسلحة الثلاثة “الشيش والسايبر والابيه”، التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الخبر، بمشاركة 96 لاعبة.

وقام بتحكيم البطولة طاقم نسائي مكون من ملاك السلطان ووديان المالكي، بحضور نائب رئيس اتحاد المبارزة المهندس عامر المبيض، وعضو مجلس الإدارة محمد بوعلي والمدير التنفيذي عبدالله السنيد.

وفي منافسات تحت 15 عاماً، حققت ضي العميري، ذهبية سلاح الابيه، وانتزعت أناهيد الخيبري ذهبية سلاح الشيش، فيما نالت بسمة السعيد ذهبية سلاح السايبر.

وفي منافسات (عمومي) حصلت ندى عابد على ذهبية سلاح الابيه، وحققت دانة القحطاني ذهبية سلاح السايبر، فيما نالت لين الفوزان الميدالية الذهبية لسلاح الشيش.