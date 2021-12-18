وزارة النقل والخدمات اللوجستية تشارك في معرض لندن للمركبات الكهربائية

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شاركت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بوفد رسمي في معرض “لندن” للمركبات الكهربائية، التقى خلالها مع عدة شركات في مجال المركبات الكهربائية والشواحن الكهربائية وأنظمة البنية التحتية للشواحن، إضافة إلى منصات التقنية لربط المركبات الكهربائية مع البنية التحتية للشواحن.

كما قام الوفد بزيارة عدة شركات في مجال المركبات ذاتية القيادة التي تعمل بالطاقة الكهربائية والتقنيات الحديثة في مستقبل النقل، حيث استعرضت الوزارة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتوجه المملكة في مجال المركبات الكهربائية ومستقبل النقل، وذلك أمام مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك.

وتأتي مشاركة الوزارة بهدف الاطلاع على آخر التجارب العالمية التي تسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، خاصةً أن المعرض يتواءم مع مستهدفات الوزارة الطموحة للاستدامة كتقليل الانبعاثات الكربونية للقطاع ليصل إلى 25% بحلول 2030، إضافة إلى مضاعفة الجهود لتحقيق مستهدف المملكة لتحقيق الصفر الكربوني بحلول 2060.

وتستهدف من هذا المعرض عرض خارطة طريق الوزارة لتحقيق المستهدفات الطموحة لتمكين استخدام منظومة المركبات الكهربائية، حيث استفاد الوفد من تجارب لندن والشركات الرائدة في مستقبل النقل، والاطلاع على أحدث أساليب النقل الحديث من المركبات ذاتية القيادة، والروبرتات في مجال الخدمات اللوجستية وأنظمة الربط التقنية، وطرق التقنية الحديثة لتكامل أنماط النقل الحديث، حيث سيسهم وجود الوزارة بهذا المعرض في التعاون مع الشركات الرائدة لتسريع تبني التقنيات الحديثة في النقل والاستفادة أيضا من التجارب العالمية في مجال المركبات الكهربائية ومستقبل النقل.

مما يذكر أن المعرض يهدف إلى معالجة المشهد التنافسي لسوق المركبات الكهربائية العالمية، كما أنه سيسلط الضوء على الفرص الهائلة والتحديات المحتملة لتطوير منظومة المركبات الكهربائية في العالم لتواكب المتغيرات العالمية التي يقودها طلب المستهلك ، إضافة إلى مناقشة الأفكار الرائدة حول الموضوعات الشائعة، بما في ذلك تقنيات البطاريات، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير البنية التحتية للشحن، إلى جانب أحدث المنتجات والخدمات والابتكارات من التصنيع وسلسلة التوريد إلى مقدمي الخدمة.