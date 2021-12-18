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مؤتمر الملك عبد العزيز الدولي الأول ينطلق غداً لمناقشة الانتعاش الاقتصادي للإبل

مؤتمر الملك عبد العزيز الدولي الأول ينطلق غداً لمناقشة الانتعاش الاقتصادي للإبل
https://almnatiq.net/?p=1087377
المناطق_واس

يناقش مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل، الذي ينطلق غداً ويستمر لمدة 3 أيام تحت عنوان “اقتصاديات ودراسات الإبل”  المحافظة على السلالات النادرة من الإبل، وتعزيز الجانب الاقتصادي للإبل ومنتجاتها وتأثيراتها الاقتصادية.

 

ويستعرض أكثر من 16 باحثاً بأوراق عمل في هذا المؤتمر الدولي، الذي يقام على هامش مهرجان الملك عبد العزيز الإبل في نسخته السادسة في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض المجالات الاقتصادية للإبل، حيث يبدأ المؤتمر في يومه الأول بكلمة مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، ثم كلمة وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثم كلمة المنظمة الدولية للإبل .

 

ويتحدث في الجلسة الأولى للمؤتمر رئيس الجلسة الدكتور مرزوق العنكة عن اقتصاديات الإبل، متناولاً منتجات المجتمعات البدوية الريفية، ثم يتحدث الدكتور رازق كاكار من باكستان عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمنتجات الألبان في ظل التغير المناخي العالمي، فيما يتناول الدكتور سند السبيعي الفوائد الصحية لألبان الإبل، قبل أن يتحدث الدكتور محمد أوهاج من السودان والأمريكية كرستينا آدمز عن الاستخدامات الطبية لمنتجات الإبل.

 

وفي اليوم الثاني من المؤتمر يترأس الجلسة الدكتور فهد الحزاب، ويحاضر فيها كل من الدكتور المصري نبيل منصور عن طريقة علمية لجمع السائل المنوي في الإبل وحيد السنام، ويتحدث الدكتور الألماني تركي الشواف عن تقنيات متقدمة في المناظير للإبل، ويخصص الدكتور النيوزلندي رفعت الجاسم محاضرته لتغذية الإبل، ويتكلم الدكتور الهندي جاندر مهتا، والدكتورة الإيطالية إيلينا سياني عن وراثة وتربية الإبل، قبل أن يتناول الدكتور الإيطالي ديفيد موناكو تناسليات الإبل ونقل الأجنة في الإبل، ويتحدث الدكتور السوداني عبدالقادر محمد آدم عن فحص المنشطات في إبل السباق.

 

وفي جلسات ثالث أيام المؤتمر التي يرأسها الدكتور زياد الدريس، يتناول الدكتور خالد التركي طريقة حياة ملاك الإبل، ويخصص الدكتور مرزوق العنكة محاضرته لإستراتيجية تحقيق الريادة في تربية وإنتاج الإبل، فيما يُعرّف الدكتور محمد العتيبي بالجمعية السعودية لعلوم الإبل، ويتحدث الدكتور السوداني الفاتح أبو عقلة عن التنوع الثقافي لمجتمعات الإبل.

 

ويأتي المؤتمر ضمن مساعي نادي الإبل في نشر ثقافة تربية ورعاية الإبل عالمياً، نظراً للدور الاقتصادي الاجتماعي المهم الذي تلعبه لمجابهة التغيرات المناخية العالمية، والتأكيد على أن الإبل مصدر لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، سعياً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتعاون في دعم وتشجيع الدراسات والبحوث في مجالات الإبل المختلفة.

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