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الشرطة تحيل مقيمًا آوى 8 مخالفين لنظام أمن الحدود للنيابة العامة بعسير

الشرطة تحيل مقيمًا آوى 8 مخالفين لنظام أمن الحدود للنيابة العامة بعسير
https://almnatiq.net/?p=1087381
المناطق_واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة، من القبض على مقيم يمني، لإيوائه (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ، داخل أحد المنازل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

 

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

 

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ *عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود* على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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