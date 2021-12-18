بدر العساكر يهنئ قطر بيومها الوطني

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هنأ بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، عضو مجلس إدارة مسك الخيرية، دولة قطر بمناسبة “اليوم الوطني القطري”.

وكتب الحساب الرسمي لـ بدر العساكر في “تويتر”: “التهنئة للأشقاء في قطر أميرا .. وشعبا بمناسبة اليوم الوطني القطري.. بلادٌ لها الأمنيات بدوام التقدم والازدهار ولمستقبل أرحب يجمعنا معا بـ تعاون وتكامل”.