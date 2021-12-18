بدر العساكر يهنئ قطر بيومها الوطني

هنأ بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، عضو مجلس إدارة مسك الخيرية، دولة قطر بمناسبة “اليوم الوطني القطري”.
وكتب الحساب الرسمي لـ بدر العساكر في “تويتر”: “التهنئة للأشقاء في قطر أميرا .. وشعبا بمناسبة اليوم الوطني القطري.. بلادٌ لها الأمنيات بدوام التقدم والازدهار ولمستقبل أرحب يجمعنا معا بـ تعاون وتكامل”.
التهنئة للأشقاء في قطر
أميرا .. وشعبا
بمناسبة #اليوم_الوطني_القطري
بلادٌ لها الأمنيات بدوام التقدم والازدهار
ولمستقبل أرحب يجمعنا معا بـ #تعاون_وتكامل 🇸🇦🇶🇦 pic.twitter.com/BhsfAZEFg5
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) December 18, 2021
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