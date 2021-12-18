يرقد في العناية المركزة.. أول صورة للمتسبب في حادث محمد الشمري

المناطق ـ متابعات

تداول نشطاء موقع تويتر، اليوم السبت، صورة لـ الطرف الآخر في حادث مشهور سناب شات محمد الشمري، والذي وافته المنية مساء الخميس.

وكشف حساب مقرن العنزي، أن “يوسف عبدالرحمن الشملاني يرقد.. الطرف الآخر في حادث محمد الشمري”.

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رحيل محمد الشمري، وبعض أفراد أسرته، فيما ترقد زوجته وابنته الكبرى، وابنه، في المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وقال عبد الرحمن العمار، صديق محمد الشمري، إن الراحل كان مدرسة في الأخلاق، ودائم الحرص على مساعدة الفقراء، وكل الناس دون أن ينتظر مقابل، رغم الظروف المادية التي كان يمر بها.

وأكد أن “الشمري” ـ رحمه الله ـ كان واضحا في كافة تعاملاته، معروفا بالوفاء والصبر، والابتسامة التي لا تفارق وجه، يضحك مع الصغير قبل الكبير، ويقدم أمور الناس على نفسه.

واستطرد: “تعلمنا منه كتير.. كان مدرسة.. ودعم أسر كثيرة بدون مقابل.. رغم الظروف التي كان فيها”، مشيرا إلى أن آخر لقاء جمه بالراحل، كان قبل الحادث بيوم واحد.