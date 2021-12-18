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الصحة توضح أبرز 3 طرق لمواجهة أوميكرون

الصحة توضح أبرز 3 طرق لمواجهة أوميكرون
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المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة في تغريدة لها على موقع تويتر، سبل الحماية من متحورات فيروس كورونا .

 

وقالت الوزراة “متحور أوميكرون سريع الانتشار، إليك 3 أمور رئيسية لحماية أنفسنا من المتحورات”:

 

– الحصول على الجرعة المستحقة.

– لبس الكمامة.

– التهوية الجيدة.

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