الصحة توضح أبرز 3 طرق لمواجهة أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة في تغريدة لها على موقع تويتر، سبل الحماية من متحورات فيروس كورونا .
وقالت الوزراة “متحور أوميكرون سريع الانتشار، إليك 3 أمور رئيسية لحماية أنفسنا من المتحورات”:
– الحصول على الجرعة المستحقة.
– لبس الكمامة.
– التهوية الجيدة.
أعلنت وزارة الصحة في تغريدة لها على موقع تويتر، سبل الحماية من متحورات فيروس كورونا .
وقالت الوزراة “متحور أوميكرون سريع الانتشار، إليك 3 أمور رئيسية لحماية أنفسنا من المتحورات”:
– الحصول على الجرعة المستحقة.
– لبس الكمامة.
– التهوية الجيدة.
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