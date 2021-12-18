الصحة توضح أبرز 3 طرق لمواجهة أوميكرون

المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة في تغريدة لها على موقع تويتر، سبل الحماية من متحورات فيروس كورونا .

وقالت الوزراة “متحور أوميكرون سريع الانتشار، إليك 3 أمور رئيسية لحماية أنفسنا من المتحورات”:

– الحصول على الجرعة المستحقة.

– لبس الكمامة.

– التهوية الجيدة.