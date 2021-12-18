الأخضر يواجه البحرين .. ومصر أمام المغرب غداً في البطولة الدولية لكرة اليد

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تستأنف غداً منافسات بطولة السعودية الدولية الودية، بعد أن منحت اللجنة المنظمة اليوم راحة لجميع المنتخبات المشاركة.

وسينطلق في الرابعة مساءً اللقاء الأول من اليوم الثاني من البطولة الذي سيواجه فيه المنتخب المصري نظيره المنتخب المغربي على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، وفي ثاني المواجهات من اليوم ذاته يقابل المنتخب السعودي نظيره البحريني عند السادسة مساءً على الصالة نفسها.

ومن المتوقع أن يزج مدرب الأخضر ديديه دينارت بجميع اللاعبين للاستفادة من مواجهة أحد أفضل المنتخبات الآسيوية “البحرين” الذي يشارك في البطولة بعناصره الأساسية، إذ شهد اللقاء الأول للأخضر غياب عدد من اللاعبين خارج تشكيلة الفرنسي دينارت.

يذكر أن أخضر اليد تفوق في اليوم الأول من البطولة على المنتخب المغربي بنتيجة 35 – 21 ، فيما شهدت الثواني الأربع الأخيرة في اللقاء الثاني تفوق المنتخب المصري على نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 29-30.