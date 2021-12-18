الاتحاد يقترب من نجم النصر السابق

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المناطق ـ متابعات

تعمل إدارة نادي الاتحاد على دعم  الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدد من الصفقات المميزة.

 

وفي مفاجأة صنفت على أنها من العيار الثقيل، أعلن العميد منذ أيام تعاقده مع الدولي المغربي عبدالرازق حمدالله الذي قامت إدارة النصر بفسخ التعاقد معه لأسباب انضباطية.

 

وبحسب تقارير إعلامية، فإن إدارة الاتحاد فتحت خطوط اتصال مع البرازيلي بيتروس ماتيوس دوس سانتوس أراخو، لاعب خط وسط النصر السابق.

 

وارتدى بتروس قميص العالمي منذ موسم 2018، قبل أن تقوم الإدارة بفسخ العقد وإعلان رحيله في الانتقالات الصيفية الماضية لرؤية فنية.

 

ويمتلك اللاعب صاحب الـ32 عامًا تجارب عديدة في مختلف ملاعب العالم، حيث سبق له تحقيق بطولة الدوري البرازيلي مع نادي كورينثيانز، والمشاركة مع ساو باولو وريال بيتيس الإسباني.

 

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