انطلاق معرض “عمارة الحرمين الشريفين ” غداً ببريدة

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ينظّم مجلس شباب القصيم غداً معرض ” عمارة الحرمين الشريفين “، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمارة منطقة القصيم، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة .

ويحتوي المعرض على صور نادرة تستعرض الجهود المبذولة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، إضافة إلى كسوة الكعبة “ثوب الكعبة” وطريقة حياكته، وبعض من المقتنيات القديمة والتاريخية للحرمين الشريفين وللكعبة المشرفة ومنبر المسجد الحرام، وأدوات سقيا زمزم ، التي يعود تاريخ بعضها لـ1240 ، وأجزاء من بئر زمزم ومجسم طولي وأدوات السقاية، إضافة إلى جناح مكة المكرمة وجناح المدينة المنورة .