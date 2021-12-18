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طائرة الأهلي تحلّق في أجواء الصدارة

طائرة الأهلي تحلّق في أجواء الصدارة
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واصل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي مسلسل انتصاراته، وحافظ على صدارته المطلقة، عقب تغلبه على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، خلال المواجهة الجماهيرية التي أقيمت اليوم على صالة النادي الأهلي بجدة، في إطار منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وبهذا الفوز يصل الأهلي إلى النقطة 33 في المركز الأول بترتيب الدوري فيما بقي الهلال على رصيده السابق بـ 24 نقطة.

 

تميّز الأهلي منذ بداية اللقاء، ونجح في خطف الشوطين الأول والثاني بنتيجة (25 – 19)، و(25 – 21)، ليتوقع الجميع بأن اللقاء في طريقه للنهاية بانتصار أهلاوي ثلاثي، لكن الهلال عاد في الشوط الثالث محققا الانتصار بنتيجة (25 – 23)، ليقدم الأهلي شوطا رابعا رائعا في ظل المساندة الجماهيرية الكبيرة جدا، ويجبر طائرة الهلال على التوقف بتغلبه عليها بنتيجة (25 – 18).

 

وفي خميس مشيط، عاد ضمك لسكة الانتصارات سريعاً، وحقق انتصاراً صريحاً على الخليج بثلاثة أشواط دون مقابل، حيث جاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25 – 18)، (25 – 21)، (25 – 21).

 

وفي مكة المكرمة، حقق الوحدة انتصاراً مهماً على حساب النصر، وتغلب عليه عقب مواجهة مثيرة جداً بثلاثة أشواط دون مقابل، وبنتائج أشواط جاءت على النحو التالي: (25 – 20)، (29 – 27)، و(28 – 26).

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