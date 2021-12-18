6 طائرات.. المجاعة تطرق أبواب الأفغان والمملكة ترسل إغاثة عاجلة (فيديو جراف)

المناطق ـ متابعات

أعلنت وزارة المالية في حكومة طالبان أنها أعدت مشروع ميزانية للدولة سيمول للمرة الأولى منذ عشرين عاما بدون مساعدة دولية.

وتشهد أفغانستان أزمة اقتصادية عميقة يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية، خصوصا بعدما حذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة محتملة.

وفي هذا السياق واصلت المملكة واصلت جهودها لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، حيث وصلت اليوم الطائرتان الخامسة والسادسة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي.

الطائرتان تحملان 65 طناً و746 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية، ليصبح بذلك إجمالي المساعدات المقدمة للشعب الأفغاني 197 طناً و 238 كيلوغراماً.

6 طائرات.. المجاعة تطرق أبواب الأفغان و #المملكة ترسل إغاثة عاجلة تفاصيل: https://t.co/CFbQMsunLt pic.twitter.com/SfWPtRcSAp — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) December 18, 2021

وفي ختام القمة 42 لمجلس التعاون، أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص الدول الأعضاء على استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، والإسهام في حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأدان المجلس الأعلى العمليات الإرهابية التي تتعرض لها أفغانستان، والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، مؤكداً تضامن مجلس التعاون مع أفغانستان، لتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

كما أكد المجلس أهمية ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية دولية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.

ورحب المجلس الأعلى بمبادرة المملكة العربية السعودية بالدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في شهر 19 ديسمبر 2021م لإغاثة شعب أفغانستان.