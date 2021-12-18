سمو الأمير فهد بن جلوي يُتوج الفارس السويدي فريدريكسون بشوط “قفز السعودية”

المناطق_واس

توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم، الفارس السويدي بيدير فريدريكسون والمصنف رقم (1) على مستوى العالم في قفز الحواجز بالمركز الأول في شوط “قفز السعودية” والمؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، لفئة الـ (5 نجوم ـ ارتفاع 1.55 متر) في ختام بطولة “قفز السعودية ” التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية، تحت إشراف الـ “FEI” في مقر “قفز السعودية” على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية.

وحقّق الفارس السويدي المركز الأول في الشوط الختامي بزمن 41.31 ثانية، وبفارق 25 جزءًا من الثانية عن الفارس السعودي كمال باحمدان وبزمن 41.04 ثانية، وحلت الفارسة الهولندية اميل تاكين ثالثاً بزمن 42.18 ثانية.

وفي الشوط المتوسط لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.50 متر) ضمن شوط التصنيف العالمي، والمؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، خطف الفارس عبد الله شربتلي المركز الأول بزمن 35.14 ثانية، وبفارق 26 جزءًا من الثانية عن الفارس الألماني دانيال ديسر المصنف الثاني على مستوى العالم الذي حل ثانياً بزمن 35.40 ثانية، فيما جاءت ثالثاً الفارسة الأسترالية إدوينا ألكسندر المصنفة رقم 178 عالمياً بزمن 43.63 ثانية.

واُفتتحت أشواط اليوم الختامي من البطولة بالشوط الصغير لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.20 متر)، وظفر بالمركز الأول فيه الفارس سعود بن طالب بزمن 38.09 ثانية، وحل ثانياً الفارس محمد القفاري بزمن 59.13 ثانية، وجاءت ثالثاً الفارسة الهولندية اميل تاكين بزمن 59.23 ثانية.

وفي الشوط المتوسط لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.30 متر)، حقق أيضا الفارس عبد الله شربتلي المركز الأول فيه بزمن 52.14 ثانية، ثم الفارسة النرويجية كاميليا ألفير ثانياً بزمن 57.12 ثانية، وحل الفارس عبد الله الفريح ثالثاً بزمن 57.35 ثانية.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 114 فارساً وفارسة يمثلون 17 دولة، هي السعودية، أستراليا، البحرين، مصر، ألمانيا، اليابان، الأردن، الكويت، هولندا، روسيا، السويد، الجزائر، المملكة المتحدة، النرويج، الإمارات، المغرب، واليونان، وبعدد 153 جواداً.