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“هكذا كانت وهكذا أصبحت”.. جدة تجذب أنظار العالم بمشروعاتها التنموية (فيديو)

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“هكذا كانت وهكذا أصبحت”.. جدة تجذب أنظار العالم بمشروعاتها التنموية (فيديو)

“هكذا كانت وهكذا أصبحت”.. جدة تجذب أنظار العالم بمشروعاتها التنموية (فيديو)
https://almnatiq.net/?p=1087477
المناطق ـ متابعات

شهدت جدة في الآونة الأخيرة نهضة غير مسبوقة، على كافة المستويات، الترفيهية، والاقتصادية، والصحية.

 

أظهر ذلك مقطع فيديو متداول على تويتر، لما كانت عليه “جدة” عام  1969م، إذ كانت الخدمات غير متوفرة بما يكفي، كما كانت المباني على عكس ما هي موجودة عليه الآن تماما، وكذلك الخدمات العامة من نقل، وغذاء.

وتشهد جدة مشروعات ضخمة جعلت أنظار العالم تتجه إليها، لعل أبرزها مشروع “وسط جدة” الذي أعلن عنه سمو ولي العهد، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

 

وجاء إطلاق المخطط العام لمشروع وسط جدة في إطار اهتمام سمو ولي العهد بتنمية جميع مناطق ومدن المملكة، وتناغماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، حيث يهدف المشروع لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية لمدينة جدة.

 

ويستهدف مشروع “وسط جدة” تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد المملكة بـ 47 مليار ريال بحلول العام 2030، حيث سيضم المشروع أربعة معالم رئيسة عالمية هي “دار أوبرا، متحف، أستاد رياضي، الأحواض المحيطية و المزارع المرجانية”، بالإضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية، حيث ستسهم الأعمال التشغيلية للمشروع في فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة “سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية” بمعايير عالمية، بجانب قطاعات أخرى تشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17 ألف وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفّر أكثر من 2700 غرفة.

 

كما سيضم المشروع مرسى بمواصفات عالمية ومنتجعات شاطئية خلابة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية الفاخرة، والخيارات المتنوعة للتسوق، كما يستهدف المشروع تقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

 

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