احدث الأخبار

أول سعودي.. يزيد الراجحي يمنح السعودية لقبها الأول في كأس العالم للراليات “الكروس كانتري باها
أبرز المواد
 الصحة العالمية: رصد متحور كورونا أوميكرون في 89 دولة  
أبرز المواد
 بعد مشاركته في تقديم كأس العرب.. أول تعليق من أسطورة الكرة السعودية نواف التمياط
أبرز المواد
 الكويت تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 منتخب الجزائر.. 39 مباراة دون هزيمة
أبرز المواد
 110 سنوات لقائد شاحنة بولاية أمريكية.. ماذا حدث (فيديو)
أبرز المواد
 التحالف يقصف تجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهة الجنوبية لمأرب
أبرز المواد
 موريتانيا تسجل 37 إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أوميكرون.. 3 مخاطر لـ المتحور الجديد.. وهذه طرق التغلب عليه
أبرز المواد
 تمكين القيادات تدرِّب 30 شاباً وفتاةً على تصميم المبادرات المجتمعية بالحدود الشمالية
أبرز المواد
 الإيسيسكو تشارك في فعالية اليوم العالمي للغة العربية 2021
أبرز المواد
 أمن الطرق بالطائف يطيح بمقيم لنقله (6) مخالفين لنظام أمن الحدود
أبرز المواد
أول سعودي.. يزيد الراجحي يمنح السعودية لقبها الأول في كأس العالم للراليات “الكروس كانتري باها

أول سعودي.. يزيد الراجحي يمنح السعودية لقبها الأول في كأس العالم للراليات “الكروس كانتري باها

أبرز المواد
الصحة العالمية: رصد متحور كورونا أوميكرون في 89 دولة  

الصحة العالمية: رصد متحور كورونا أوميكرون في 89 دولة  

أبرز المواد
بعد مشاركته في تقديم كأس العرب.. أول تعليق من أسطورة الكرة السعودية نواف التمياط

بعد مشاركته في تقديم كأس العرب.. أول تعليق من أسطورة الكرة السعودية نواف التمياط

أبرز المواد
الكويت تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

تمكين القيادات تدرِّب 30 شاباً وفتاةً على تصميم المبادرات المجتمعية بالحدود الشمالية

تمكين القيادات تدرِّب 30 شاباً وفتاةً على تصميم المبادرات المجتمعية بالحدود الشمالية
https://almnatiq.net/?p=1087521
المناطق_الحدود الشمالية

اختتمت جمعية تمكين القيادات بمحافظة رفحاء اليوم – عن بعد -برنامج “تصميم المبادرات المجتمعية الشبابية”،ضمن مبادرة تمكين العاملين بالقطاع غير الربحي بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، وبدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية.

وأوضحت “تمكين” أن البرنامج الذي شهد مشاركة 30 متدرباً ومتدربة يهدف إلى تأهيل العاملين بالقطاع غير الربحي وتمكينهم من مهارات دراسة تحديد الاحتياج وتصميم المبادرات الشبابية وفق الاحتياجات من خلال خطوات علمية مترابطة، مشيرةً إلى أن البرنامج شمل عدة محاور منها: التعرف على أدوات الريادي اللازمه لتصميم المبادرات الاجتماعية، وخطوات الاستعداد الجماعي، والوصول إلى فكرة المشروع، وبناء الإطار المنطقي للمبادرة، وكتابة العروض التمويلية، ومشروع التخرُّج من خلال تصميم مبادرة اجتماعية.

روابط ذات صلة

اتفاقية شراكة بين جمعية البر للخدمات الاجتماعية بطلعة التمياط ووحدات الضمان الاجتماعي في رفحاء

اتفاقية شراكة بين جمعية البر للخدمات الاجتماعية بطلعة التمياط ووحدات الضمان الاجتماعي في رفحاء
جمعية تمكين القيادات تنظم لقاء إثرائيًا بعنوان “نحو مجلس إدارة فعال يحقق الحوكمة”

جمعية تمكين القيادات تنظم لقاء إثرائيًا بعنوان “نحو مجلس إدارة فعال يحقق الحوكمة”
مكافحة المخدرات تقبض على مواطن قام بعرض وترويج مواد مخدرة على شبكات التواصل الاجتماعي

مكافحة المخدرات تقبض على مواطن قام بعرض وترويج مواد مخدرة على شبكات التواصل الاجتماعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements