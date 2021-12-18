تمكين القيادات تدرِّب 30 شاباً وفتاةً على تصميم المبادرات المجتمعية بالحدود الشمالية

المناطق_الحدود الشمالية

اختتمت جمعية تمكين القيادات بمحافظة رفحاء اليوم – عن بعد -برنامج “تصميم المبادرات المجتمعية الشبابية”،ضمن مبادرة تمكين العاملين بالقطاع غير الربحي بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، وبدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية.

وأوضحت “تمكين” أن البرنامج الذي شهد مشاركة 30 متدرباً ومتدربة يهدف إلى تأهيل العاملين بالقطاع غير الربحي وتمكينهم من مهارات دراسة تحديد الاحتياج وتصميم المبادرات الشبابية وفق الاحتياجات من خلال خطوات علمية مترابطة، مشيرةً إلى أن البرنامج شمل عدة محاور منها: التعرف على أدوات الريادي اللازمه لتصميم المبادرات الاجتماعية، وخطوات الاستعداد الجماعي، والوصول إلى فكرة المشروع، وبناء الإطار المنطقي للمبادرة، وكتابة العروض التمويلية، ومشروع التخرُّج من خلال تصميم مبادرة اجتماعية.