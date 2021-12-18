أوميكرون.. 3 مخاطر لـ المتحور الجديد.. وهذه طرق التغلب عليه

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مخاوف كبيرة لدي جميع شعوب العالم، بسبب المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” الذي انتشر حتى الآن في أكثر من 80 دولة، بحسب تصريحات رسمية لـ منظمة الصحة العالمية.

المملكة ليست بعيدة عن الفيروس، إلا أن جهود وزارة الصحة والأجهزة المختلفة، بالمرصاد لأي حالة من “أوميكرون” وعلى الفور يتم التعامل مع صاحبها، ومتابعة المخالطين له.

مخاطر أوميكرون

وفي هذا الإطار حذرت وزارة التعليم، من المخاطر الشديدة لـ المتحور الجديد، فبحسب ما نقلت صفحة “تعليم” المهتمة بالشأن التعليمي عن وزارة التعليم، أن المخاطر المحتملة من متحور أوميكرون تشمل: سرعة الانتشار ـ شدة العدوى ـ انخفاض الاستجابة للقاحات.

الحماية من أوميكرون

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في تغريده لها على موقع تويتر، سبل الحماية من متحورات فيروس كورونا ، مؤكدة أن هناك 3 أمور رئيسية لحماية أنفسنا من المتحورات، تشمل: الحصول على الجرعة المستحقة، ولبس الكمامة، والتهوية الجيدة.

كورونا في المملكة

وأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (116) حالة مؤكدة، وتعافي (96) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (34) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (550738) حالة، وعدد حالات التعافي (539981) حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8861) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).