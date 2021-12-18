بعد مشاركته في تقديم كأس العرب.. أول تعليق من أسطورة الكرة السعودية نواف التمياط

المناطق ـ متابعات

“بطل من ذهب”.. هكذا احتفل الشارع الرياضي في المملكة، بـ نواف التمياط، اللاعب السعودي المعروف، والذي شارك مساء اليوم في تقديم كأس العرب لـ بطل 2021 “منتخب الجزائر” الذي تغلب على تونس بثنائية نظيفة.

“التمياط” علق على هذه اللقطة التي تداولها نشطاء موقع تويتر فرحا بـ ابن المملكة، إذا قال عبر حسابه الشخصي بالموقع ذاته: “سعدت وتشرفت بتقديم كأس العرب2021 رفقة الأسطورة كافو”.

وتابع: “أبارك للمنتخب الجزائري وحظ أوفر لمنتخب تونس.. مبروك لقطر هذا التنظيم المبهر وإلى كأس عالم استثنائية إن شاء الله 2022”.

تاريخ مشرف

جدير بالذكر أن نواف التمياط، هو لاعب كرة قدم سعودي سابق، ورئيس الاتحاد السعودي المؤقت لكرة القدم، حقق مع نادي الهلال العديد من الألقاب الرياضية الشخصية، كأفضل لاعب عربي، كما ساهم في تحقيق نادي الهلال لعدة بطولات.

لعب “التمياط” مع المنتخب السعودي في الكثير من البطولات كان أهمها كأس العالم لأعوام 1998 و2002 و2006.

كان التمياط لاعبًا متفانيًا مع نادي الهلال الذي لازمه طوال فترة لعبه، وحقق معه الكثير من الإنجازات أهمها الدوري السعودي لخمسة مرات 1996 و1998 و2002 و2005 و2008، وكأس ولي العهد 3 مرات لأعوام 2000 و2003 و2006، وبطولة الأمير فيصل لثلاث مرات لأعوام 1996 و2000 و2006.

https://twitter.com/altemyat/status/1472282015928102913?s=20

كما حقق مع ناديه بطولة الأندية الآسيوية عام 2000 وكأس الكؤوس الآسيوية لعامي 1997 و2002. كأس السوبر الآسيوية لعامي 1997 و2000، وكأس الأندية العربية أبطال الدوري مرة واحدة عام 1996، وأبطال الكؤوس عام2000.

عانى التمياط من إصابة خطيرة في الرباط الصليبي للركبة عام 2001 كادت تؤثر على مشواره الكروي، واضطر نجم وسط الزعيم للابتعاد عن الملاعب لأوقات طويلة خلال تلك الفترة وحتى عام 2004.

وفي عام 2008 أعلن التمياط اعتزاله رسميا، وهو في عمر الـ 32، وكان قراره صادماً للجميع وعلى رأسهم مدربه في الهلال كوزمين أولاريو.