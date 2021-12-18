احدث الأخبار

أول سعودي.. يزيد الراجحي يمنح السعودية لقبها الأول في كأس العالم للراليات “الكروس كانتري باها
أبرز المواد
 الصحة العالمية: رصد متحور كورونا أوميكرون في 89 دولة  
أبرز المواد
 بعد مشاركته في تقديم كأس العرب.. أول تعليق من أسطورة الكرة السعودية نواف التمياط
أبرز المواد
 الكويت تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 منتخب الجزائر.. 39 مباراة دون هزيمة
أبرز المواد
 110 سنوات لقائد شاحنة بولاية أمريكية.. ماذا حدث (فيديو)
أبرز المواد
 التحالف يقصف تجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهة الجنوبية لمأرب
أبرز المواد
 موريتانيا تسجل 37 إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أوميكرون.. 3 مخاطر لـ المتحور الجديد.. وهذه طرق التغلب عليه
أبرز المواد
 تمكين القيادات تدرِّب 30 شاباً وفتاةً على تصميم المبادرات المجتمعية بالحدود الشمالية
أبرز المواد
 الإيسيسكو تشارك في فعالية اليوم العالمي للغة العربية 2021
أبرز المواد
 أمن الطرق بالطائف يطيح بمقيم لنقله (6) مخالفين لنظام أمن الحدود
أبرز المواد
أول سعودي.. يزيد الراجحي يمنح السعودية لقبها الأول في كأس العالم للراليات “الكروس كانتري باها

أول سعودي.. يزيد الراجحي يمنح السعودية لقبها الأول في كأس العالم للراليات “الكروس كانتري باها

أبرز المواد
الصحة العالمية: رصد متحور كورونا أوميكرون في 89 دولة  

الصحة العالمية: رصد متحور كورونا أوميكرون في 89 دولة  

أبرز المواد
بعد مشاركته في تقديم كأس العرب.. أول تعليق من أسطورة الكرة السعودية نواف التمياط

بعد مشاركته في تقديم كأس العرب.. أول تعليق من أسطورة الكرة السعودية نواف التمياط

أبرز المواد
الكويت تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

منتخب الجزائر.. 39 مباراة دون هزيمة

منتخب الجزائر.. 39 مباراة دون هزيمة
https://almnatiq.net/?p=1087540
المناطق_متابعات

حقق منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، رقماً قياسياً جديداً، بعدم خسارته في آخر 39 مباراة دولية خاضها، بعد الفوز على تونس بهدفين دون رد، وتتويجه بلقب كأس العرب لعام 2021.

وحافظ محاربو الصحراء، على سجلهم الخالي من أي هزيمة في آخر 39 مباراة دولية، سواء كانت رسمية أو ودية، بعد الانتصار في البطولة الحالية على لبنان، السودان، قطر، وتونس، إضافة إلى التعادل أمام مصر، دون تلقي أي خسارة.

وبدأت سلسلة اللا هزيمة بالنسبة لمنتخب الجزائر، بتاريخ 18 نوفمبر 2018، حينما فاز على منتخب توجو بنتيجة 4-1، ليواصل مسيرته الناجحة بعد ذلك بعدد كبير من الانتصارات مع بعض التعادلات دون أي خسارة.

وحصل منتخب الجزائر على لقب كأس أمم إفريقيا لعام 2019، بعد الفوز في النهائي على السنغال بهدف نظيف، في البطولة التي لعب في الأراضي المصرية، ليضيف إلى سجله بطولة كأس العرب 2021، بعد الانتصار في النهائي على نسور قرطاج بهدفين.

روابط ذات صلة

بعد مشاركته في تقديم كأس العرب.. أول تعليق من أسطورة الكرة السعودية نواف التمياط

بعد مشاركته في تقديم كأس العرب.. أول تعليق من أسطورة الكرة السعودية نواف التمياط
الجزائر تسجل 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا
منتخب الجزائر بطلا لـ كأس العرب 2021

منتخب الجزائر بطلا لـ كأس العرب 2021

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements