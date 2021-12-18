الصحة العالمية: رصد متحور كورونا أوميكرون في 89 دولة  

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، رصدها متحور فيروس كورونا «أوميكرون»، في 89 دولة، موضحة أن عدد الحالات المصابة بالمتحور الجديد تتضاعف كل يوم ونصف إلى ثلاثة أيام في المناطق التي ينتشر فيها، وليس فقط العدوى المكتسبة في الخارج، فيما تعد بريطانيا الدولة الأوروبية التى ينتشر بها متحور فيروس كورونا أوميكرون بشكل واسع.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الانتشار الواسع السريع، لمتحور فيروس كورونا أوميكرون عن متحور دلتا يعني أنه من المرجح أن يتفوق على دلتا قريبا ليكون الشكل السائد للفيروس في البلدان التي ينتشر فيها المتحور الجديد محليا.

رصد متحور فيروس كورونا أوميكرون في 89 دولة

وأضافت المنظمة، أنها لاحظت انتشارا سريعا لمتحور فيروس كورونا «أوميكرون» حتى في الدول ذات معدلات التطعيم المرتفعة أو التي تعافت نسبة كبيرة من السكان فيها من الإصابة بفيروي كورونا وفقا لوكالة أسوشيتد برس

وأشارت منظمة الصحة العالمية إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بمتحور فيروس كورونا «أوميكرون» عائدة إلى قدرة المتحور على اختراق المناعة، أو أنه بطبيعته أكثر قابلية للعدوى من المتحورات السابقة، أو مزيج من السببين معا.

كما نوهت منظمة الصحة العالمية: «تظل الأسئلة الرئيسية الأخرى حول متحور فيروس كورونا أوميكرون دون إجابة، بما في ذلك مدى فعالية كل لقاح من لقاحات كورونا الموجودة ضده».

فعالية لقاحات كورونا ضد أوميكرون غير معروفة

وتابعت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد بيانات قاطعة حتى الآن حول كيفية إصابة متحور كورونا أوميكرون للأفراد بكوفيد 19.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، صنفت متحور فيروس كورونا أوميكرون على أنه متحور مثير للقلق للمرة الأولى في 26 نوفمبر الماضي، والذي ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا.