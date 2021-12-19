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هل سنتحاج لجرعة رابعة مع رصد متحورات كورونا؟.. استشاري مكافحة عدوى يوضح (فيديو)

هل سنتحاج لجرعة رابعة مع رصد متحورات كورونا؟.. استشاري مكافحة عدوى يوضح (فيديو)
https://almnatiq.net/?p=1087562
المناطق ـ متابعات

قال الدكتور محمد حلواني، استشاري مكافحة العدوى، اليوم، إن الدراسات أثبتت أن من تلقى  الجرعات الـ 3 المضادة لـ كوفيد 19 ستستمر مناعته في الارتفاع؛ مما يؤدي إلى كبح انتشار الفيروس المتحور.

 

وفي حديثه لـ نشرة التاسعة، حث استشاري مكافحة العدوى  المواطنين على تلقى الجرعة الثالثة، مؤكدًا أنها ستكون الأخيرة ولن يكون هناك جرعة رابعة أو خامسة، بحسب القراءة العالمية للمشهد الحالي.

 

وأشاد “حلواني” بقرار “وقاية” الذي صدر اليوم، وأوصت فيه بتجنب السرف لخارج المملكة، مؤكدًا أنه يصب في مصلحة المواطن والمقيم.

 

وشدد الاستشاري، على ضرورة الالتزام الجاد بإجراءات الوقاية المتبعة، لمنع انتشار الفيروس،  لافتًا إلى أن الوضع الحالي في المملكة آمن.

 

وفي إجابته على سؤال هل سنحتاج إلى جرعة رابعة أو خامسة، مع تحور الفيروس؟..  قال الدكتور محمد حلواني، استشاري مكافحة العدوى، لن نحتاج، وفي الغالب سيتوقف التحور عند “أوميكرون”، ومن المتوقع أن يكون التطعيم سنويا.

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