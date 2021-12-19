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تعليم ظهران الجنوب يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

تعليم ظهران الجنوب يحتفي باليوم العالمي للغة العربية
https://almnatiq.net/?p=1087575
المناطق_عسير

احتفت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار “اللغة العربية والتواصل الحضاري”.

وأوضح مدير التعليم سعيد بن هباش الوادعي أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية في المدارس هدفه نشر ثقافة التحدث باللغة العربية وإبراز هويتها وإبراز دور اللغة العربية وعلمائها في تطور المعارف، وقيمتها العالية في تاريخ الحضارة البشرية ، مشيرًا إلى أهمية إطلاق المبادرات والدورات، لتقوية اللغة العربية كتابةً وتحدثًا.

وأضاف أن برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية يشمل العديد من الفعاليات لإبراز هذا اليوم من خلال عقد الندوات وورش العمل والمسابقات الشعرية وتوزيع اللوحات التي تبرز جمال اللغة العربية في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية في المحافظة.

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