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فعاليات ترفيهية مصاحبة للجولة العالمية للأبطال لكرة السلة ٣×٣

فعاليات ترفيهية مصاحبة للجولة العالمية للأبطال لكرة السلة ٣×٣
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جذبت الفعاليات المصاحبة لنهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة ٣×٣، التي اختتمت أمس في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، الجمهور من مختلف الأعمار، الذين حرصوا على الاستمتاع، واستثمار إجازة نهاية الأسبوع لحضور المنافسات والفعاليات المصاحبة للبطولة.

وكشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي عن وجود العديد من الفعاليات المصاحبة للجولة العالمية أقيمت بين المباريات وخصصة لجميع أفراد العائلة في أجواء حماسية رياضية جميلة، مشيراً إلى أن الفعاليات شملت تحدي الرميات الثلاثية ، ومنطقة قبة الألعاب المخصصة للأطفال، واحتوت على المرسم وتنس الطاولة وألعاب البلاي ستيشن وتحدي كرة السلة .

وأضاف ” إننا سعينا من خلال تنظيم هذه البطولة للعام الثالث على التوالي إلى لفت أنظار العالم وإظهار الوجه المشرق للمملكة، وما تملكه من مدن حديثة وبنى تحتية متقدمة، وإمكانيات وطاقات فعالة، تتناغم مع أهداف وطموحات رؤية المملكة 2030، كما نسعى لنشر اللعبة وصناعة جيل يمثل الوطن ويحقق النتائج المشرفة”.

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