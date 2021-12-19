السعودية ضمن العشرة الأوائل.. هذه قائمة أفضل دول للمتقاعدين

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جاءت المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أفضل عشر دول للعيش للمتقاعدين وفقًا لتصنيف صحيفة “إكسبريس” البريطانية لعام 2021. وتصدرت دولة الإمارات قائمة العشرة.

واعتمد الباحثون في دراستهم على عوامل عدة، منها مستويات السعادة، وتكلفة المعيشة، ومتوسط الأجور الشهرية، والصحة، وعدد ساعات سطوع الشمس في السنة.. ومؤشرات أخرى.

وتضمنت القائمة 3 دول خليجية ضمن القائمة، هي السعودية والإمارات والبحرين.

قائمة أفضل 10 دول للمتقاعدين:

1- الإمارات العربية المتحدة

2- أستراليا

3- إسرائيل

4- البحرين

5- المملكة العربية السعودية

6- قبرص

7- إسبانيا

8- مالطا

9- كولومبيا

10- تايلاند