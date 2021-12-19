استشاري يكشف طريقة حل مشكلة فراغات الرأس

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https://almnatiq.net/?p=1087623
المناطق_متابعات

حدد الدكتور عبدالعزيز نزار الأستاذ المساعد بقسم الأمراض الجلدية في جامعة الملك سعود، طريقة حل مشكلة الفراغات وقلة الكثافة في بعض مناطق شعر الرأس.

وأضاف، أنه يمكن في تلك الحالة استخدام بخاخ أو رغوة المينوكسيديل – قبل زيارة الطبيب -، وذلك للرجال والنساء.

وتابع، أنه يجب بعد ذلك اللجوء إلى طبيب أمراض جلدية للتشخيص، مع قراءات الإجراءات المتاحة في العيادة جيد لحل مشكلة قلة كثافة الشعر، مع الابتعاد عن شراء حبوب أو فيتامينات للشعر بشكل عشوائي؛ لأنها لا تحمل أي فائد، مع تفادي تجريب الشامبو أو الأمبولات غالية الثمن.

 

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