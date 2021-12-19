احذر ..12 تطبيقاً خبيثاً تسرق بياناتك البنكية

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حذر خبراء تقنيون في تقرير صادر عن شركة «ثريت فابريك» من 12 تطبيقاً وصفوها بالخبيثة يتم تحميلها على الهواتف الذكية المدعومة بنظام أندرويد، تتسبب في سرقة البيانات البنكية للمستخدمين، وقال موقع «cnet» التقني إن باحثي الشركة كشفوا في تقريرهم 12 تطبيقاً مصممة لسرقة كلمات مرور الحسابات البنكية عبر الإنترنت وأكواد المصادقة الثنائية.