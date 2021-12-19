110 مليارات ريال قروض التمويل العقاري السكني

سجلت عقود التمويل المقدمة من المصارف ارتفاعات حتى الربع الأول من العام الجاري، واستمر انعكاس الاتجاه في الربع الثاني 2021 إلى الربع الثالث 2021، وعادت واستقرت قيمة العقود في الربع الثالث حول مستوى الربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع 11.2 %، عن الربع السابق من العام الجاري ووصلت الى 33.6 مليار ريال إجمالي العقود

بينما سجلت قروض التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من المصارف للأفراد في الانخفاض في الربع الثالث من العام الجاري زيادة هامشية على أساس سنوي، قفز الإجمالي خلال أول 9 شهور بنسبة 18 % وسجل 110.650 مليارات ريال بنهاية الربع الثالث مقابل 93.372 مليارًا بنهاية الفترة المماثلة من 2020، وبلغ تمويل الفلل نحو 4 أضعاف تمويل الشقق والأراضي معًا خلال أول ثلاثة أرباع من العام الجاري

أظهر بيانات البنك المركزي وتقرير شركة «الجزيرة كابيتال» تسجيل قروض التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من المصارف للأفراد نموًا للربع الثالث على التوالي خلال العام الجاري على أساس سنوي، حيث بلغت القيمة 46.735 مليارا في الربع الأول من 2021 مقابل 31.176 مليارًا في الربع المماثل من العام الماضي، وبالمثل زادت في الربع الثاني من العام الجاري إلى 30.264 مليارًا مقابل 28.561 مليارًا في الربع الثاني من 2020 وسجلت في الربع الثالث 33.651 مليارًا مقارنة مع 33.635 مليارًا في الربع المماثل من العام الماضي

نمو ربع سنوي

انخفض عدد قروض الرهن العقاري في الربع الثالث 2021 عن الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 6.1 %، فيما ارتفعت 14.2 % عن الربع السابق. وبلغت في الربع الثالث 68.569 عقدًا مقابل 73.054 عقدًا في الربع الثالث 2020 و 60.018 عقدًا في الربع الثاني من العام الجاري

تراجع العقود

استحوذ التمويل المقدم لشراء الفلل على 87.612 مليار ريال بنسبة 79.18 % من إجمالي قروض التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من المصارف للأفراد خلال أول 9 شهور من العام الجاري مقابل 18.253 مليارًا لتمويل الشقق بنسبة 16.49 % و 4.783 مليارات لتمويل الأراضي بنسبة 4.33 %

تمويل الفلل 4 أضعاف الشقق والأراضي

قروض التمويل من المصارف «مليار ريال»

الربع الأول 202031176

الربع الأول 202146735

الربع الثاني 202028561

الربع الثاني 202130264

الربع الثالث 202033635

الربع الثالث 202133651

حجم التمويل العقاري أول 9 شهور

توزيع التمويل خلال 2021

87.612 مليار ريال لتمويل الفلل 79.18 %

18.253 مليارا لتمويل الشقق 16.49 %

4.783 مليارات لتمويل الأراضي 4.33 %

93.372

مليار ريال أول 9 شهور من 2020

110.650

مليارات ريال أول 9 شهور من 2021

17.278

مليار ريال قيمة الزيادة

نمو 18.5 %