نصائح بسيطة توفر الوقت والمجهود أثناء غسل الملابس

كشفت مجلة «فرويندين» الألمانية عن بعض النصائح لغسل الملابس بشكل أكثر فاعلية مع توفير الوقت والمجهود.
تقصير وقت التجفيف
تعمل كرات تجفيف الملابس المصنوعة من اللدائن البلاستيكية أو اللباد على تقصير وقت التجفيف بنسبة تصل إلى 25%، علاوة على أنها تعمل على تقليل التجعيد وتوفر الطاقة وتجعل قطع الملابس ناعمة حتى بدون استعمال منعم الملابس، وحسب المادة المصنوعة منها كرات التجفيف فإنها تساعد أيضا على الحد من الشحنات الساكنة، وهو ما يحافظ على قطع الملابس خالية من الشعر والغبار.
طي الملابس بشكل أسرع
نصحت المجلة الألمانية بطي قطع الملابس بسرعة وذلك من خلال شراء لوح لطي الغسيل، والذي يساعد على طي القصمان والسترات الصوفية والسراويل والمناشف في خطوات بسيطة، حتى يتم تخزين قطع الملابس في الخزانة بسرعة لتوفير المساحة.
غسل الجوارب في شبكة
عادة ما تختفي الجوارب في الغسالة الأوتوماتيكية أو المجفف، ولذلك نصحت المجلة الألمانية بجمع الجوارب وغسلها بواسطة شبكة في الغسالة، وهو ما يساعد على العثور على الزوج المناسب من الجوارب وتقليل الشحنات الساكنة في نفس الوقت.
التوقيت الذكي
إذا كان المرء يعيش بمفرده في المنزل فيمكنه غسل جميع ملابسه دفعة واحدة في نهاية الأسبوع، ولكن الأمر يختلف مع العائلات الكبيرة، التي يستحيل معها غسل ملابس جميع أفراد العائلة في نهاية الأسبوع، ولذلك يجب توزيع عملية الغسل على عدة أيام خلال الأسبوع، مثل غسل ملابس الأطفال في يوم، وفي اليوم التالي غسل ملابس الزوجين وفي اليوم الثالث غسل المناشف والمفارش الأخرى.
الروائح الكريهة
قد تنبعث روائح كريهة من الغسالة الأوتوماتيكية عندما يتم غسل الملابس على درجة حرارة منخفضة أقل من 30 درجة مئوية في أغلب الأحيان، حيث تتكاثر البكتريا في الأجواء الدافئة والرطبة، وللتخلص من هذه الروائح يمكن وضع 150 مل من غسول الفم في حلة الغسالة الفارغة وتشغيل برنامج الغسل القصير.
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