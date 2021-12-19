ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «راي» في الفلبين إلى 85 قتيلًا و480 ألف مشرد

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أعلنت وكالة الكوارث الوطنية الفلبينية، ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار “راي”، إلى 85 قتيلًا، وأكثر من 480 ألف شخص شردوا.