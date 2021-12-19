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 ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «راي» في الفلبين إلى 85 قتيلًا و480 ألف مشرد
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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «راي» في الفلبين إلى 85 قتيلًا و480 ألف مشرد

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «راي» في الفلبين إلى 85 قتيلًا و480 ألف مشرد
https://almnatiq.net/?p=1087697
المناطق _ متابعات

أعلنت وكالة الكوارث الوطنية الفلبينية، ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار “راي”، إلى 85 قتيلًا، وأكثر من 480 ألف شخص شردوا.

وقال الوكالة، إن “راي” أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، سوى منازل بالأرض وألحق أضرارا بالمباني وعطل خطوط الكهرباء والاتصالات في الأقاليم الوسطى والجنوبية، في الوقت الذي كثف فيه المسؤولون اليوم الأحد من جهودهم لإرسال الطعام والمياه وإمدادات أخرى إلى المناطق المنكوبة.

وأكد حاكم إقليم “بوهول” آرثر ياب، أن 49 شخصا على الأقل قتلوا في الإقليم الواقع وسط البلاد، كما لايزال 10 أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وذكر في منشور على صفحته بـ”فيسبوك”: “من الواضح جدا أن مواطنينا عانوا بشدة من حيث المنازل المدمرة والخسائر الزراعية”، مضيفا أنه حتى الآن تمكنوا من الوصول إلى 21 بلدة فقط من بين 48 بلدة.

وشهدت مقاطعة جزيرة “ديناجات” سقوط 10 قتلى فيما لا يزال 5 اشخاص في عداد المفقودين، وفقًا لجيفري كريسوستومو، المسؤول الإعلامي بالمقاطعة.

وقال لمحطة “دي زد بي بي” الإذاعية: “لقد نجا إقليمنا ولكن الدمار في كل مكان”، مضيفا “حوالي ما بين 90 % إلى 95 % من المقاطعة تضررت بالكامل”.

وتلقت وكالة الكوارث الوطنية، تقارير عن 16 حالة وفاة في مقاطعة سيبو بوسط البلاد و 10 فيات أخرى من المقاطعات المجاورة  “إيلويلو” و”جيماراس” و”نيجروس أوكسيدنتال” و”نيجروس أورينتال” و”بوكيدنون”.

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