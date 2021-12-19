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ألمانيا تفرض حجراً صحياً على الوافدين من هذه الدولة

ألمانيا تفرض حجراً صحياً على الوافدين من هذه الدولة
https://almnatiq.net/?p=1087703
المناطق _ وكالات

أعلنت ألمانيا حجرا صحيا على المسافرين من بريطانيا، وذلك اعتبارا من منتصف ليل الاثنين، وستطلب اختبار كوفيد-19 سلبيا لدخول البلاد، بحسب ما كشفه معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

 

وكان وزراء الصحة بالولايات في ألمانيا قد حثوا حكومة البلاد يوم السبت على فرض قواعد أكثر صرامة على الوافدين من بريطانيا، حيث تتسبب السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في زيادة عدد الإصابات، وفقا لـ”سبوتنيك”.

 

وخلال اجتماع، دعا الوزراء برلين إلى تصنيف بريطانيا من المناطق المرتبطة بتحور الفيروس، وفرض حجر صحي لمدة أسبوعين على جميع المسافرين بما في ذلك من تلقوا التطعيم.

 

وسجلت بريطانيا عددا قياسيا من الإصابات اليومية بكوفيد-19 خلال الأيام الثلاثة الماضية، لتتجاوز 90 ألف حالة يوم الجمعة.

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