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الأمير سلطان بن محمد يحصد جائزة كأس النادي “للون الوضح ” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الأمير سلطان بن محمد يحصد جائزة كأس النادي “للون الوضح ” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
https://almnatiq.net/?p=1087713
المناطق _ متابعات

حصد صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد الكبير، المركز الأول في منافسات كأس النادي للون الوضح، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية، شمال شرق العاصمة الرياض.

وجاء في المركز الثاني في المنافسة ذاتها، عبدالله بن دلمخ السبيعي، يليه فهد بن فنيسان السبيعي، ثم فهد بن عامر السبيعي، وحل خامساً عبود بن هريسان المقاطي، يليه خالد بن حمد الدوسري، ثم فراج بن محمد السبيعي، فيما حصل على المركز الثامن خالد بن فهد النفيعي، وحل في المركز التاسع هذال بن مبخوت الدوسري، وبالمركز العاشر رثوان بن بداح الدوسري.

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