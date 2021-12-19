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أمانة المنطقة الشرقية تُنفذ 8718 جولة رقابية وتُحرر 512 مخالفة

أمانة المنطقة الشرقية تُنفذ 8718 جولة رقابية وتُحرر 512 مخالفة
https://almnatiq.net/?p=1087748
المناطق - الدمام

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي 8718 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وقصور الأفراح

والمناسبات، أسفرت عن تحرير 512 مخالفة، وإغلاق 4 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس

كورونا.

وأكّدت الأمانة تكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت كافة، بهدف التأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات

الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة “ممتثل” في مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على

تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.

وأشارت أمانة المنطقة الشرقية، إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 3558 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية

المرتبطة بفيروس كورونا، والمخالفات البلدية، داعيةً الجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على

المنشآت الغير ملتزمة بالتواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.

 

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